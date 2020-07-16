На Донбасі бойовики застосували міномети і БМП, у ЗСУ втрат немає

На Донбасі 15 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти вели вогонь поблизу Мар’їнки, Талаківки, Гнутового, Водяного та Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Новолуганського, Оріхового та Новотошківського.

Також, минулої доби окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, що перебувають на озброєнні ЗС РФ, селище Новолуганське.

"Один з нерозірваних боєприпасів виявлено на території сільськогосподарського підприємства цього прифронтового населеного пункту. У подальшому міну утилізують підрозділи ДСНС України", - повідомили у штабі ООС.

За даними розвідки, 15 липня українські захисники знищили двох бойовиків.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед українських військових немає.

Нагадаємо, 15 липня бойовики передали українській стороні тіло вбитого поблизу Зайцевого військового.

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у вівторок, 14 липня, незаконні збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, сім українських захисників отримали поранення.