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На Донбассе боевики осуществили 11 обстрелов, погиб военный

Новости » Происшествия     09.04.2020 - 17:51
На Донбассе боевики осуществили 11 обстрелов, погиб военный
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Боевики использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение

На Донбассе 9 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий умер. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем в ответ Объединенные силы решительно пресекали враждебную преступную активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники обстреляли позиции украинских защитников возле Павлополя, недалеко от Водяного, возле Красногоровки и Новомихайловки, вблизи Богдановки.

"На все обстрелы украинские военнослужащие давали адекватный ответ из штатного вооружения. Почувствовав на себе решительность и мужество наших воинов, оккупанты не прекращали свои провокационные действия", - говорится в сообщении.

Кроме того, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Хутора Вольный, возле Орехово, рядом с Новгородским, в районе Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие преступные действия не останутся без адекватного ответа", - говорится в сообщении.

Напомним, российско-оккупационные войска из минометов и гранатометов обстреляли окрестности Хутора Вольный. Один из снарядов гранатомета разорвался во дворе мирной жительницы. Взрывом был поврежден дом, жильцы не пострадали.

Кроме того, с начала суток на Донбассе было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го калибра. О потерях в рядах Объединенных сил не сообщалось.

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