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На Донбасі бойовики здійснили 11 обстрілів, загинув військовий

Новини » Надзвичайні події     09.04.2020 - 17:51
На Донбасі бойовики здійснили 11 обстрілів, загинув військовий
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Бойовики використовували заборонене мінськими угодами озброєння

На Донбасі 9 квітня у районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець помер. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 82 мм, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли ворожу злочинну активність.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці обстріляли позиції українських захисників біля Павлополя, неподалік Водяного, біля Красногорівки й Новомихайлівки, поблизу Богданівки.

"На усі обстріли українські військовослужбовці давали адекватну відповідь зі штатного озброєння. Відчувши на собі рішучість та мужність наших воїнів, окупанти припиняли свої провокаційні дії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Хутора Вільний, біля Оріхового, поруч з Новгородським, в районі Кримського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Внаслідок ворожих обстрілів сьогодні загинув один український військовослужбовець. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі злочинні дії не залишаться без адекватної відповіді", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська з мінометів та гранатометів обстріляли околиці Хутора Вільного. Один зі снарядів гранатомету розірвався на подвір'ї мирної жительки. Вибухом було пошкоджено будинок, мешканці не постраждали.

Крім того, з початку доби на Донбасі було зафіксовано вже 8 порушень режиму припинення вогню. Окупанти застосовували заборонені мінськими угодами міномети 82-го калібру. Про втрати в лавах Об'єднаних сил не повідомлялося.

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