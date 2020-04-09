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Боевики на Донбассе 8 раз обстреляли позиции украинских воинов

Новости » Происшествия     09.04.2020 - 15:06
Боевики на Донбассе 8 раз обстреляли позиции украинских воинов
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских защитников нет

Сегодня, 9 апреля, по состоянию на 12:00, боевики восемь раз нарушали режим "тишины" на линии боевого столкновения. Об этом сообщает РБК-Украина пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, враг открыл огонь из направления от оккупированных н.п. Старомихайловка и Луганское. По направлению от Золотого-5 оккупанты выпустили 2 мины 82-го калибра и вели обстрел из АГС по защитниках Орехового.

Также около 07:50 враг открыл огонь по нашим воинам в районе Новгородского из ПТРК. Кроме того, под вражескими минометными обстрелами находились наши защитники Орехового и Хутора Вильный, где оккупанты выпустили несколько мин калибра 82 мм.

С 10:00 по оборонцах Павлополя оккупанты нарушили режим тишины в районе Богдановки и по направлению от села Сосновское враг выпустил 5 мин 82-го калибра, и вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Как отмечается, потерь среди наших защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, один военнослужащий из состава ООС получил ранения.

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