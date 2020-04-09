На Донбассе в результате обстрела погиб украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Украинские военные открывали огонь в ответ

В среду, 9 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупационные силы применили против Объединенных сил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские подразделения открыли огонь в ответ, чтобы прекратить активность оккупантов.

"К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение не совместимое с жизнью ... Оккупантов ждет заслуженное наказание", - заявили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска из минометов и гранатометов обстреляли окрестности Хутора Вольного. Один из снарядов гранатомета разорвался во дворе мирной жительницы. Взрывом был поврежден дом, жильцы не пострадали.

Также РБК-Украина писало, что с начала суток на Донбассе было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го калибра. О потерях в рядах Объединенных сил не сообщалось.