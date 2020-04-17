На Донбассе боевики один раз обстреляли позиции ООС, потерь в ВСУ нет

На Донбассе, 16 апреля в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Вблизи поселка Пески боевики обстреляли позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов. Потерь в рядах ВСУ результате вражеского обстрела не было.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли необходимых мер для прекращения огня и дали ответ из штатного вооружения. После этого противник отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений", - отметили в штабе ООС.

По данным разведки, 16 апреля украинские подразделения ранили одного российского наемника.

За текущие сутки, 17 апреля, боевики огневой активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 15 апреля в районе операции Объединенных сил зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Потерь среди украинских военных нет.

Как известно, 16 апреля состоялся обмен пленными, который проводился на двух локациях на Донбассе. В рамках этого обмена Украина впервые вернула больше людей, чем передала.