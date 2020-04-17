На Донбасі бойовики один раз обстріляли позиції ООС, втрат у ЗСУ немає

На Донбасі, 16 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Поблизу селища Піски бойовики обстріляли позиції українських військових з автоматичних станкових гранатометів. Втрат лавах ЗСУ внаслідок ворожого обстрілу не було.

"Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення ворожого вогню та дали відповідь зі штатного озброєння. Після цього противник відмовився від подальших провокацій українських підрозділів", - зазначили у штабі ООС.

За даними розвідки, 16 квітня українські підрозділи поранили одного російського найманця.

За поточну добу, 17 квітня, бойовики вогневої активності не проявляли. Втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 15 квітня в районі операції Об'єднаних сил зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Втрат серед українських військових немає.

Як відомо, 16 квітня відбувся обмін полоненими, який проводився на двох локаціях на Донбасі. В рамках цього обміну Україна вперше повернула більше людей, ніж передала.