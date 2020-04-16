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Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Песок

Новости » Происшествия     16.04.2020 - 17:49
Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Песок
Иллюстративное фото (mil_gov_ua)

Боевики один раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток, 16 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, для обстрела украинских подразделений вблизи поселка Пески противник применил автоматические станковые гранатометы.

"Эффективно используя дежурные огневые средства, украинские военнослужащие оперативно пресекли преступную активность захватчиков", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов нет.

"Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", - отметили в штабе.

Напомним, 15 апреля в районе операции Объединенных сил зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, в Донецкой области на полигоне во время проведения плановых стрельб взорвался миномет, в результате чего один военнослужащий погиб, еще восемь получили ранения.

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