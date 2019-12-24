На Донбасі бойовики обстріляли житловий будинок в районі розведення сил

Фото: докази обстрілу (gp.gov.ua)

ГПУ зафіксувала факт обстрілу мирного населення бойовиками на Донбасі

На Донбасі бойовики обстріляли житловий будинок в населеному пункті Золоте-4, де відбулося розведення сил і засобів. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Як повідомили в ГПУ, обстріл бойовиками житлового будинку в Золотому-4 стався 21 грудня. За версією слідства, обстріл вівся саморобним вибуховим пристроєм з використанням міни калібру 82.

"Задокументовано факт прицільного обстрілу 21 грудня 2019 Золотого-4 Попаснянського району Луганської області, де відбулося розведення військ з р. Первомайськ, що є тимчасово окупованою територією Луганської області, проросійськими терористичними силами", - повідомили в Генпрокуратурі.

На даний момент вживаються заходи по встановленню причетних до обстрілу. Докази обстрілу мирного населення будуть використовуватися у справах проти Росії в міжнародних і національних судах.

Раніше РБК-Україна писало, що російське командування на Донбасі підвищує рівень готовності до негайного застосування з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК російсько-німецьких окупаційних військ. В артилерійських підрозділах окупантів зросла інтенсивність проведення занять з виходом техніки.

Також повідомлялося, що в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі 24 грудня поранення отримав один український військовий. Всього бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню.