На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов

Боевики на Донбассе с начала текущих суток, 7 апреля, три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, враг применял минометы различных калибров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сообщается, что после полуночи боевые действия продолжались в течение почти двух часов в районе населенного пункта Широкино. В частности, оккупанты вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С 06:45 противник совершил минометный обстрел защитников Катериновки. Здесь зафиксировано около 10 разрывов от вражеских мин 120-го и 82-го калибров.

С 09:00 до 10:00 противник вел обстрел защитников Гнутово. Там оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм, и вели огонь из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Минобороны сообщили, что потерь в результате вражеских обстрелов среди защитников Украины нет.

Напомним, в Луганской области в Попаснянском районе российско-оккупационные войска осуществили обстрел мирного поселка на линии разграничения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных. Российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений Об'объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение, боевиками было потрачено 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм