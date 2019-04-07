На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів

Бойовики на Донбасі з початку поточної доби, 7 квітня, три рази обстріляли позиції Збройних сил України, ворог застосовував міномети різних калібрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Повідомляється, що після опівночі бойові дії тривали протягом майже двох годин в районі населеного пункту Широкіно. Зокрема, окупанти вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

З 06:45 противник здійснив мінометний обстріл захисників Катеринівки. Тут зафіксовано близько 10 розривів від ворожих мін 120-го і 82-го калібрів.

З 09:00 до 10:00 противник вів обстріл захисників Гнутово. Там окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм, і вели вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У Міноборони повідомили, що втрат в результаті ворожих обстрілів серед захисників України немає.

Нагадаємо, в Луганській області в Попаснянському районі российско-окупаційні війська здійснили обстріл мирного селища на лінії розмежування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військових. Російсько-окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонену мінськими домовленостями озброєння, бойовиками було витрачено 59 мінометних мін калібру 120 і 82 мм