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В Луганской области боевики обстреляли поселок

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 11:32
В Луганской области боевики обстреляли поселок
Фото: последствия обстрела (npu.gov.ua)

Жертв среди населения нет

Национальная полиция Украины сообщила, что в Луганской области в Попаснянском районе российско-оккупационные войска продолжают нарушать условия перемирия и осуществили обстрел мирного поселка на линии разграничения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В полиции сообщили, что боевики осуществили обстрел населенного пункта Золотое-4 с использованием противотанкового гранатомета. Огонь велся со стороны поселка Золотое-5 на временно оккупированной территории.

"В результате обстрела снаряд попал в дом по ул. 1-а Свободная из-за чего была повреждена крыша, а также был поврежден автомобиль, который был припаркован неподалеку", - заявили правоохранители.

Полиция внесла данный факт в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст. 258 (Террористический акт) УК Украины.

"Жертв и пострадавших среди населения нет", - заявили в Нацполиции.

 

Фото: последствия обстрела (npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных. Российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений Об'объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение, боевиками было потрачено 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм

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