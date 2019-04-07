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На Донбассе погибли двое украинских военных

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 07:22
На Донбассе погибли двое украинских военных
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики провели за последние сутки 14 обстрелов украинских позиций

На Донбассе за прошедшие сутки, 6 апреля, в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое военнослужащих опреации Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Боевиками было потрачено 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм.

"Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в пресс-центре.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск десять раз вблизи населенных пунктов Павлополь, Авдеевка, Пески, Широкино, Опытное, Старогнатовка, Чермалык, Красногоровка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции наших войск четыре раза около н.п. Зайцево, Золотое-4 и Хутор Вольный.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 6 апреля трех оккупантов было уничтожено, один ранен", - отметили в ООС.

С начала текущих суток, 7 апреля, враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бойцов ООС возле Широкино. Потерь нет.

"Подразделение, потерпевшее огневое воздействие противника, ответило на обстрел с применением штатного вооружения. Потери врага уточняются", - резюмировали в пресс-центре.

 

Напомним, сутками ранее - 5 апреля, на Донбассе противник 17 раз нарушил режим прекращения огня. Один военный погиб, двое ранены.

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Темы: Новости ООС
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