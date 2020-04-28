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На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС с запрещенных минометов

Новости » Происшествия     28.04.2020 - 13:19
На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС с запрещенных минометов
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

С начала суток позиции украинских военных обстреливали четыре раза

С начала суток, 28 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщили на брифинге в Министерстве обороны.

Сообщается, что при этом боевики использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение.

"В частности, с 05:30, в течение часа, трижды под вражеским прицельным огнем находились наши защитники Крымского. С направлений от оккупированных пгт. Донецкий, Сентяновка и Славяносербск вооруженные формирования РФ вели минометные обстрелы 120-го калибра, в общем выпустив 30 мин. Эти обстрелы враг сопровождал огнем из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия. С 07:20 от оккупированного села Калиново-Борщеватое противник начал обстрел наших защитников г. Попасная. Противник выпустил 6 мин 82-го калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов", - сообщили в Минобороны.

Украинские военные в ответ использовали легкое пехотное вооружения. Боевых потерь среди воинов ООС нет, потери боевиков уточняются.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военных.

Также РБК-Украина писало, что по данным Главного управления разведки Минобороны, боевики готовят провокацию обострения ситуации на Донбассе в период майских праздников.

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