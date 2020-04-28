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На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС з заборонених мінометів

Новини » Надзвичайні події     28.04.2020 - 13:19
На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС з заборонених мінометів
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

З початку доби позиції українських військових обстрілювали чотири рази

З початку доби, 28 квітня, збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомили на брифінгу в Міністерстві оборони.

Повідомляється, що при цьому бойовики використовували заборонену мінськими угодами озброєння.

"зокрема, з 05:30, протягом години, тричі під ворожим прицільним вогнем перебували наші захисники Кримського. З напрямків від окупованих смт. Донецький, Сентянівка і Слов'яносербськ збройні формування РФ вели мінометні обстріли 120-го калібру, в загальному випустивши 30 хв. Ці обстріли ворог супроводжував вогнем з гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї. З 07:20 від окупованого села Калиново-Борщеватое противник почав обстріл наших захисників р. Попасна. Противник випустив 6 хв 82-го калібру і вів вогонь із станкових і ручних протитанкових гранатометів", - повідомили в Міноборони.

Українські військові у відповідь використовували легку піхотне озброєння. Бойових втрат серед воїнів ООС немає, втрати бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі бойовики 9 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових.

Також РБК-Україна писало, що за даними Головного управління розвідки Міноборони, бойовики готують провокацію загострення ситуації на Донбасі у період травневих свят.

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