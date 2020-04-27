На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС, ранены двое военных

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов боевиков ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщили в штабе ООС.

Сообщается, что боевики применили различные гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

"Так, у населенного пункта Южное противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение. Также, недалеко от населенного пункта Крымское был ранен еще один украинский герой. Противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Как отметили в ООС, украинские военные применили огневые средства в ответ. Потери боевиков уточняются.

Напомним, в воскресенье, 26 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства по прекращению огня на Донбассе. Вчера никто из украинских военных не пострадал.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия обвинила Украину в срыве нормандского саммита, который был запланирован на апрель.