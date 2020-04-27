На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС, поранені двоє військових

На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил в результаті обстрілу бойовиків поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомили в штабі ООС.

Повідомляється, що бойовики застосували різні гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

"Так, у населеного пункту Південне противник вів вогонь з автоматичних гранатометів станкових. В результаті обстрілу один наш захисник отримав осколкове поранення. Також, недалеко від населеного пункту Кримське був поранений ще один український герой. Противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Воїнам надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали в лікувальні установи", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ООС, українські військові застосували вогневі засоби у відповідь. Втрати бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, у неділю, 26 квітня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі. Вчора ніхто з українських військових не постраждав.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія звинуватила Україну в зриві нормандського саміту, який був запланований на квітень.