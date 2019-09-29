ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС из минометов

Новости » Общество    29.09.2019 - 19:35
На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС из минометов
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 11 раз нарушили перемирие

На Донбассе с начала суток, 29 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Докучаевска, Павлополя, Водяного. Боевики обстреливали позиции ООС из автоматических гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Майского, Луганского, Новолуганского, Крымского. Тут боевики применили противотанковые, автоматические гранатометы, стрелковое оружие, минометы калибра 120 мм и 82 мм

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с украинской стороны не было.

Напомним, на Донбассе в течение суток, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили минометы вблизи Травневого Боевики в субботу 23 раза нарушили перемирие на Донбассе
Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь