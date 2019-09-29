ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів

Новини » Суспільство    29.09.2019 - 19:35
На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 11 разів порушили перемир'я

На Донбасі з початку доби, 29 вересня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил поблизу Докучаєвська, Павлополя, Водяного. Бойовики обстрілювали позиції ООС з автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Травневого, Луганського, Новолуганського, Кримського. Тут бойовики застосували протитанкові, автоматичні гранатомети, стрілецьку зброю, міномети калібру 120 мм і 82 мм

Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів з української сторони не було.

Нагадаємо, на Донбасі протягом доби, 28 вересня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

Бойовики застосували міномети поблизу Травневого Бойовики у суботу 23 рази порушили перемир'я на Донбасі
Новини України Донбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся