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На Донбасі бойовики порушили перемир’я, поранено військового

Новини » Надзвичайні події    25.07.2019 - 07:39
На Донбасі бойовики порушили перемир’я, поранено військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Об'єднані сили контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 24 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися режиму припинення вогню, однак 25 липня один раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу ООС у Facebook.

Внаслідок обстрілу збройними формуваннями РФ позицій Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Причепилівки з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету поранено одного українського військовослужбовця.

У штабі зазначили, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню.

На Донбасі бойовики порушили перемир’я, поранено військового

Нагадаємо, Україна готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені вздовж дороги, між КПВВ "Станиця Луганська" та зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець, у рамках розведення сил і засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська.

У штабі зазначили, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань, можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями РФ та їхніми найманцями своїх зобов'язань з синхронного демонтажу. 

Бойовики блокують ремонт моста в Станиці Луганській На Донбасі від ранку утримується режим перемир'я
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