На Донбассе боевики наращивают подготовку артиллерийских подразделений, - ГУР

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации наращивают уровень подготовки артиллерийских подразделений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, 16-17 марта на полигоне "Южный" боевики проводят сборы по корректировке артиллерийского огня.

"Командование российских оккупационных войск наращивает уровень боевой подготовки артиллерийских подразделений. Так, 16-17 марта под руководством российских инструкторов на полигоне "Южный" временно оккупированной территории в Донецкой области проводятся сборы с корректировки артиллерийского огня. На собрание привлекаются офицеры тактического звена (заместители командиров рот, командиры взводов) мотострелковых подразделений российских оккупационных войск", - сообщили в украинской разведке.

Напомним, за прошлые сутки, 16 марта, боевики на Донбассе семь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный.

Также сообщалось, что по данным штаба операции Объединенных сил, пророссийские боевики устроили провокацию на Донбассе с участием одетого в военный бушлат гражданина Российской Федерации. Одетый в военный бушлат россиянин сдался передовым частям ВСУ.