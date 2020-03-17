На Донбасі бойовики нарощують підготовку артилерійських підрозділів, - ГУР

На Донбасі збройні формування Російської Федерації нарощують рівень підготовки артилерійських підрозділів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, 16-17 березня на полігоні "Південний" бойовики проводять збори щодо коригування артилерійського вогню.

"Командування російських окупаційних військ нарощує рівень бойової підготовки артилерійських підрозділів. Так, 16-17 березня під керівництвом російських інструкторів на полігоні "Південний" тимчасово окупованої території у Донецькій області проводяться збори з коригування артилерійського вогню. На збори залучаються офіцери тактичної ланки (заступники командирів рот, командири взводів) мотострілкових підрозділів російських окупаційних військ", - повідомили в українській розвідці.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 березня, бойовики на Донбасі сім разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий.

Також повідомлялося, що за даними штабу операції Об'єднаних сил, проросійські бойовики влаштували провокацію на Донбасі з участю одягненого у військовий бушлат громадянина Російської Федерації. Одягнений у військовий бушлат росіянин здався передовим частинам ВСУ.