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На Донбассе боевики из гранатометов обстреляли позиции ООС

Новости » Происшествия     12.12.2019 - 13:28
На Донбассе боевики из гранатометов обстреляли позиции ООС
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи Павлополя

От начала текущих суток, 12 декабря, на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центре Министерства обороны Украины.

Отмечается, что боевики дважды обстреляли позиции украинских военных в районе Павлополя в Донецком направлении.

"С 10:50 в течение получаса противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Почти сразу после этого оккупанты начали применять ручные противотанковые и автоматические гранатометы и пулеметы крупного калибра", - сообщили в пресс-центре.

В Минобороны отметили, что потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за прошлые сутки боевики нарушали режим прекращения огня 10 раз. В результате обстрелов ранение получили два украинских военных. Обстрелы совершались с применением минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе обнаружили современное военное оборудование России. В частности, боевиками используются российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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