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На Донбасі бойовики з гранатометів обстріляли позиції ООС

Новини » Надзвичайні події     12.12.2019 - 13:28
На Донбасі бойовики з гранатометів обстріляли позиції ООС
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики двічі обстріляли позиції українських військових поблизу Павлополя

Від початку поточної доби, 12 грудня, на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центрі Міністерства оборони України.

Наголошується, що бойовики двічі обстріляли позиції українських військових в районі Павлополя у Донецькому напрямку.

"З 10:50 протягом півгодини противник вів вогонь з автоматичних гранатометів станкових. Майже відразу після цього окупанти почали застосовувати ручні протитанкові і автоматичні гранатомети і кулемети великого калібру", - повідомили в прес-центрі.

У Міноборони зазначили, що втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики порушували режим припинення вогню 10 разів. В результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових. Обстріл здійснювалися із застосуванням мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що на Донеччині виявили сучасне військове обладнання Росії. зокрема, бойовиками використовуються російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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