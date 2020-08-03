На Донбасі бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів

Під обстріли потрапили позиції ООС біля Південного і Красногорівки

На Донбасі минулої доби, 2 серпня, бойовики здійснили два провокативних постріли по позиціях ООС. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Так, бойовики здійснили один постріл з автоматичного станкового гранатомета поблизу населеного пункту Південне. А за 15 хвилин - неподалік від Красногорівки.

Зазначається, що на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Розуміючи справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога українські воїни на дії противника вогонь не відкривали", - наголосили у штабі ООС.

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Також у штабі ООС повідомили, що через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 1247 осіб. У зворотному напрямку – 739 осіб.

З вини окупантів КПВВ "Мар’їнка" та "Новотроїцьке" не функціонували.

Нагадаємо, 1 серпня на Донбасі травмувалися двоє українських військовослужбовців; один з постраждалих зачепив ногою вибуховий пристрій.

З початку набуття чинності домовленості про перемир'я на Донбасі українська сторона нарахувала 14 провокацій з боку проросійських бойовиків.