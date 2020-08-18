На Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші"

Фото: cитуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

На Донбасі 17 серпня українські військовослужбовці задокументували 2 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Про це повідомляє штаб ООС.

Зазначається, що українські військові у районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Поблизу Водяного у післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації з підствольного гранатомету.

"Один неприцільний постріл був провокативним та не ніс загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували", - зазначили у штабі ООС.

Також минулої доби виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Водяного з напрямку тимчасово окупованої Ужівки.

Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Від початку поточної доби, 18 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, в Донецькій області українські військові підірвалися на невідомому пристрої, загинув один боєць і ще один отримав поранення.

Крім того, стало відомо про загибель одного українського військовослужбовця в результаті необережного поводження зі зброєю.