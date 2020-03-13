На Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины"

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь или раненых среди украинских военных нет

На Донбассе с начала текущих суток, 13 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи с Лебединского.

"Сегодня, 13 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 марта на Донбассе был ранен 1 украинский военный. Боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня вблизи Песков, Зайцево, Водяного и Луганского.

Кроме того, вблизи Городища нацгвардейцы задержали женщину, которую подозревают в причастности к деятельности так называемых "ЛДНР". Жительницу Луганска задержали по подозрению в нарушении статьи 260 УК Украины.