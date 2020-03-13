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На Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 18:13
На Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат або поранених серед українських військових немає

На Донбасі з початку поточної доби, 13 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Всі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме поблизу з Лебединським.

"Сьогодні, 13 березня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 березня на Донбасі був поранений 1 український військовий. Бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню поблизу Пісків, Зайцеве, Водяного та Луганська.

Крім того, поблизу Городища нацгвардейці затримали жінку, яку підозрюють у причетності до діяльності так званих "ЛДНР". Жительку Луганську затримали за підозрою у порушенні статті 260 КК України.

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