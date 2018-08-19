На Донбассе боевики дважды нарушили режим тишины
Никто из украинских военнослужащих не пострадал
На Донбассе 19 августа боевики два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня", - сообщили в ООС.
В частности, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское и Луганское.
Отмечено, что за эти сутки потерь среди наших военнослужащих нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе за минувшие сутки, 18 августа 2018 года, погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.