На Донбассе боевики дважды нарушили режим тишины

Новости Общество 19.08.2018 - 18:56
Иллюстративное фото (facebook.com/28brigade)
Иллюстративное фото (facebook.com/28brigade)

Никто из украинских военнослужащих не пострадал

На Донбассе 19 августа боевики два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня", - сообщили в ООС.

В частности, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское и Луганское.

Отмечено, что за эти сутки потерь среди наших военнослужащих нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

На Донбассе боевики дважды нарушили режим тишины

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе за минувшие сутки, 18 августа 2018 года, погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения. 

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Темы: Новости ООС    Теги:  Донбасс,  обстрел,  боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС