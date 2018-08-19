На Донбасі бойовики двічі порушили режим тиші
Ніхто з українських військовослужбовців не постраждав
На Донбасі 19 серпня бойовики два рази обстріляли позиції Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).
"Протягом поточної доби, з 7 до 18 годин російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню", - повідомили в ООС.
Зокрема, бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Лебединське та Луганське.
Зазначено, що за цю добу втрат серед наших військовослужбовців немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення ООС на Донбасі за минулу добу, 18 серпня 2018 року, загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення.