На Донбасі бойовики двічі порушили режим тиші

Ніхто з українських військовослужбовців не постраждав

На Донбасі 19 серпня бойовики два рази обстріляли позиції Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

"Протягом поточної доби, з 7 до 18 годин російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню", - повідомили в ООС.

Зокрема, бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Лебединське та Луганське.

Зазначено, що за цю добу втрат серед наших військовослужбовців немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення ООС на Донбасі за минулу добу, 18 серпня 2018 року, загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення.