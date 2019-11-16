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На Донбассе с утра зафиксировано 3 нарушения тишины

Новости » Происшествия     16.11.2019 - 13:27
На Донбассе с утра зафиксировано 3 нарушения тишины
Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)

Боевики применили минометы 82-го калибра

С утра субботы, 16 ноября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:30 российские незаконные вооруженные формирования на Донбассе трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе. При этом оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение

Так, боевики из минометов 82-го калибра, стрелкового оружия и гранатометов различных систем обстреляли украинские позиции в районе населенных пунктов Новолуганское, Майорськ и Старогнатовка.

"Сейчас ситуация стабильная и полностью контролируемая украинскими защитниками. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в течение текущих суток нет", - добавили в Минобороны.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщали о том, что российские наемники из минометов обстреляли позиции украинских военных в районе участка разведения №3 вблизи Петровского. Утром 16 ноября под вражеский обстрел попали украинские позиции вблизи Старогнатовки.

Также РБК-Украина писало, что 15 ноября на Донбассе был ранен один украинский военный. Российско-оккупационные войска били по позициям ООС из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

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Новости Украины Министерство обороны РФДонбассобстрелООС
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