На Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі протягом поточної доби бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зокрема, п'ять обстрілів позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Майорська, Луганського, Новолуганського, Попасної.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстрілів по позиціях Об'єднаних сил поблизу Старогнатовки, Лебединського, Березового, Невельського, Мар'їнки.

Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

У штабі зазначили, що на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні проходили завершальні роботи по формуванню укосу в районі 9 опори мосту. Крім того, тривають заходи в галузі розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області з демонтажу фортифікаційних споруд. На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петровське, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 15 листопада на Донбасі був поранений один український військовий. Російсько-окупаційні війська били по позиціях ООС з мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.