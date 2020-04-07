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На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим "тишины"

Новости » Происшествия     07.04.2020 - 18:07
На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим "тишины"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, оккупанты применяли минометы калибра 120 мм, станковые противотанковые гранатометы, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы вовремя прекратили все враждебные провокации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы вблизи Марьинки, вблизи Опытного.

"Также, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, оккупанты совершили коварный обстрел гражданского автомобиля рядом с населенным пунктом Красногоровка", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики с помощью беспилотника сбросили гранату ВОГ-17 рядом с автомобилем одного из центральных телеканалов. Украины.

"К счастью, никто из журналистов и военнослужащих не пострадал", - говорится в сообщении.

Также обстрелы были зафиксированы в окрестностях Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 7 апреля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что на Донбассе под обстрел попал автомобиль съемочной группы телеканала "Украина". По словам корреспондента Александра Махова, боевики целились именно в автомобиль.

Кроме того, в течение прошлых суток, 6 апреля, боевики совершили восемь обстрелов по украинским позициям.

В ООС подтвердили обстрел журналистов на Донбассе На Донбассе под обстрел попала съемочная группа одного из каналов
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