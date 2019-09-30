На Донбассе боевики 8 раз нарушили перемирие

На Донбассе с начала текущих суток 30 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Водяного, вблизи Новотроицкого, неподалеку Опытного, вблизи Новомихайловки.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно в районе Зайцевого, вблизи Шумив и неподалеку Новозвановки.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил 29 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, группы разминирования за 5 лет вооруженной агрессии России против Украины в районе проведения АТО/ООС очистили от взрывоопасных предметов более 4 тыс. гектаров территории.