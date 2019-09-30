На Донбасі бойовики 8 разів порушили перемир'я

На Донбасі з початку поточної доби 30 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінського угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Водяної, поблизу Новотроїцького, неподалік Опитного, поблизу Новомихайловки.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме в районі Зайцевого, поблизу Шумів і неподалік Новозванівки.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілу з нашої сторони не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в районі проведення операції Об'єднаних сил 29 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, групи розмінування за 5 років збройної агресії Росії проти України в районі проведення АТО/ОНС очистили від вибухонебезпечних предметів більше 4 тис. гектарів території.