ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

С начала войны на Донбассе разминировали более 4 тысяч гектаров земли

Новости » Общество    24.09.2019 - 15:42
С начала войны на Донбассе разминировали более 4 тысяч гектаров земли
Фото (facebook.com/pressjfo.news/)

Также саперы обезвредили более 254 тысяч взрывоопасных предметов

Группы разминирования за 5 лет вооруженной агрессии России против Украины в районе проведения АТО/ООС очистили от взрывоопасных предметов более 4000 гектаров территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины".

Как сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Сергей Наев, за время вооруженного конфликта были также ликвидированы более 254 тысяч боеприпасов.

"С начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины группами разминирования в районе проведения АТО / ООС очищено почти 4074 га территории, 1357 км путей, обнаружены и обезврежены 254 790 единиц взрывоопасных предметов", - сказал он.

Он добавил, что разминирование еще 378 га проведены силами международных неправительственных организаций: HALO Trust, Датская группа по разминированию, Швейцарский фонд противоминной деятельности.

Наев отметил, что работа по разминированию территорий на Донбассе проводится непрерывно.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток 22 сентября зафиксировала 100 взрывов в Донецкой области и пять нарушений прекращения огня в Луганской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе за сутки ранены двое украинских военных. Противник, нарушая Минские соглашения, четыре раза обстрелял участок разведения №3 в районе Богдановки из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Германия выдает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами, - Bild Российская армия готовится к масштабным военным учениям на Донбассе, - разведка
Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь