На Донбасі бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС, втрат немає

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав

Протягом минулої доби, 22 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник 5 разів порушив режим припинення вогню. При цьому в 1 випадку ворог застосовував озброєння, заборонене мінськими угодами.

Зазначається, що із застосуванням міномета калібру 120 мм бойовики здійснили прицільний обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне.

Використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю бойовики обстріляли українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Красногорівка, Чермалик, Гнутове.

"Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними розвідників, протягом 22 грудня двох противників було вбито та одного поранено.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони підтвердили, що протягом 21 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі жоден український військовий не постраждав.