ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

Новости » Общество    04.09.2019 - 20:14
На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня
Иллюстративное фото (ООС)

Потерь и ранений среди украинских военных нет

На Донбассе с начала суток 4 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) незаконные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил. а именно неподалеку Водяного и вблизи Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно вблизи Майорского, неподалеку Шумов, около Южного.

О раненных или погибших не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области в районе операции Объединенных сил пограничники обнаружили арсенал боеприпасов, что потенциально угрожает безопасности гражданского населения Донбасса.

Кроме того, в украинской стороне СЦКК сообщили о фактах применения минометов со стороны боевиков во время обстрелов украинских позиций 3 и 4 сентября. Отмечалось, что вчера оккупанты выпустили 6 мин 120-го калибра по подразделениям ООС в районе Водяного.

В зоне ООС пограничники обнаружили арсенал боеприпасов Боевики 3 раза обстреляли позиции ООС на Донбассе
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь