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В зоне ООС пограничники обнаружили арсенал боеприпасов

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 16:43
В зоне ООС пограничники обнаружили арсенал боеприпасов
Фото: изъятые боеприпасы (dpsu.gov.ua)

Изъяли один разорвавшийся снаряд и 4 артиллерийские снаряды с взрывателями, 917 патронов разных калибров

В Донецкой области в районе Операции объединенных сил (ООС) пограничники обнаружили арсенал боеприпасов, что потенциально угрожает безопасности гражданского населения Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что в реке Кальмиус неподалеку Павлополя находятся взрывоопасные предметы. Именно в этом месте отдыхают и купаются жители окрестных сел.

"Водолазная группа ГСЧС подняла из реки один разорвавшийся снаряд и 4 артиллерийские снаряды с взрывателями, 917 патронов калибра 5.45 мм, 517 патронов калибра 7.62х54 мм и 27 патронов калибра 7.62х39 мм", - говорится в сообщении.

За два дня сотрудники ГСЧС и оперативники Донецко-Луганского регионального управления взрывоопасные предметы были изъяты.

Отметим, что опасные боеприпасы никому не причинили вреда.

Фото: изъятые боеприпасы (dpsu.gov.ru)
Напомним, во время обысков в лесополосе Сумской области выявили тайник с оружием, завезенным из района проведения операции Объединенных сил. Оружие планировали использовать для совершения преступлений экстремистского характера.
Как сообщало РБК-Украина, в заброшенной школе в Луганской области Служба безопасности Украины обнаружила тайник с оружием и боеприпасами, которые по предварительным данным, потерянные в боях 4-5 летней давности.

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