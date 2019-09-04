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На Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

Новини » Суспільство    04.09.2019 - 20:14
На Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню
Ілюстративне фото (ООС)

Втрат і поранень серед українських військових немає

На Донбасі з початку доби 4 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) незаконні формування Російської Федерації і її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінського угодами калібрів озброєння, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив два обстрілу позицій Об'єднаних сил. а саме неподалік Водяної та поблизу Досвідченого.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив три обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Майорського, неподалік Шумів, біля Південного.

Про поранених або загиблих не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Донецькій області в районі операції Об'єднаних сил прикордонники виявили арсенал боєприпасів, що потенційно загрожує безпеці цивільного населення Донбасу.

Крім того, українській стороні СЦКК повідомили про факти застосування мінометів з боку бойовиків під час обстрілу українських позицій 3 та 4 вересня. Зазначалося, що вчора окупанти випустили 6 хв 120-го калібру по підрозділам ОНС в районі Водяного.

У зоні ООС прикордонники виявили арсенал боєприпасів Бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС на Донбасі
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