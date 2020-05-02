На Донбасі бойовики 15 разів порушили режим "тиші", поранені двоє військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

НЗФ Росії використовували заборонені мінськими домовленостями озброєння

З початку поточної доби, 2 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Так, бойовики на Донбасі застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Злочинні та нахабні дії російських окупантів безкарними не залишилися - вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче придушила ворожу активність. Об'єднані сили продовжують вживати заходів щодо збереження життя і здоров'я військовослужбовців і цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог обстрілював українські позиції неподалік Авдіївки, поблизу населеного пункту Гнутове.

Також обстріли були зафіксовані поблизу Хутора Вольний, по околицях Оріхове, по населеному пункту Кримське, поблизу Новоолександрівки і Південного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Внаслідок обстрілу ворожих двоє українських воїнів отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні бойовики з допомогою безпілотника здійснили напад на позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Гнутово. В результаті вибуху осколкове поранення отримав один український військовослужбовець.

Крім того, 1 травня в зоні проведення ООС в результаті обстрілу ворожих були поранені двоє українських військовослужбовців. Бойовики порушували режим припинення вогню поблизу дев'яти населених пунктів.