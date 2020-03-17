На Донбассе боевики 10 раз нарушили режим "тишины", ранены двое военных

С начала текущих суток, 17 марта, в районе операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили обстрелы вблизи Павлополя, недалеко от населенного пункта Березово, вблизи Старогнатовки, неподалеку Широкино и рядом со Славным.

Также были зафиксированы обстрелы в районе населенного пункта Новолуганское, рядом с Орехово, неподалеку Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 17 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Военнослужащих были эвакуированы в военно-медицинского учреждения, где им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 марта на Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации ранен один украинский военный. Всего боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, 16 марта пророссийские боевики устроили провокацию на Донбассе с участием одетого в военный бушлат гражданина Российской Федерации.