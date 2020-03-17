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На Донбассе в ходе минометного обстрела ранены двое военных

Новости » Происшествия     17.03.2020 - 17:22
На Донбассе в ходе минометного обстрела ранены двое военных
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики из минометов накрыли позиции возле Новотошковского

Боевики на Донбассе обстреляли из минометов позиции украинских военных, в результате ранения получили два бойца. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В частности, по позициям украинских бойцов вблизи Новотошковского из минометов калибра 82 мм выпустили 15 мин. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

"Эвакуационной техникой они доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Подразделения операции Объединенных сил открывали ответный огонь.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что вооруженные формирования Российской Федерации наращивают уровень подготовки артиллерийских подразделений на оккупированном Донбассе. По данным разведки, на одном из полигонов боевики проводят сборы по корректировке артиллерийского огня.

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