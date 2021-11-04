На Донбассе боец получил ранение: боевики вели огонь из запретного оружия

Российско-оккупационные войска за сутки, 3 ноября, осуществили на Донбассе 6 обстрелов позиций украинских позиций, два из которых - с применением запрещенного Минском вооружения. В результате обстрелов один боец получил ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Лобачево боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Пивденного они дважды обстреляли позиции наших защитников из станковых противотанковых гранатометов и минометов 120-го калибра.
В районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Золотого-3 вражеские войска вели огонь из минометов 82-го калибра.
В районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате обстрелов 3 ноября один военнослужащий получил ранение. Воину оказана медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение.
"Состояние его здоровья – удовлетворительное", - уточнили в ООС.
Также отмечается, что наши бойцы открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Напомним, что боевики стягивают артиллерию на Донбассе. Об этом сообщила украинская разведка.
Также сообщалось, что президент Украины обсудил с Блинкеном обострение ситуации на Донбассе. Блинкен подтвердил, что США поддерживают Украину.