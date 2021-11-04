На Донбассе боец получил ранение: боевики вели огонь из запретного оружия

Вблизи населенного пункта Лобачево боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Пивденного они дважды обстреляли позиции наших защитников из станковых противотанковых гранатометов и минометов 120-го калибра.

В районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Золотого-3 вражеские войска вели огонь из минометов 82-го калибра.

В районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов 3 ноября один военнослужащий получил ранение. Воину оказана медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение.

"Состояние его здоровья – удовлетворительное", - уточнили в ООС.

Также отмечается, что наши бойцы открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.