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Зеленский и госсекретарь США обсудили обострение ситуации на Донбассе

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Глазго, Вторник 02 ноября 2021 17:35
Зеленский и госсекретарь США обсудили обострение ситуации на Донбассе Фото: президент Владимир Зеленский и госсекретарь Энтони Блинкен (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский на полях экологического саммита в Глазго встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили, в частности, ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы государства.

"На встрече с Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике", - рассказал Зеленский.

Как отметил после встречи глава государства, США твердо поддерживают территориальную целостность Украины и приветствуют прогресс в реформах.

Напомним, накануне Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. РБК-Украина рассказывало, о чем говорили лидеры двух государств.

А до этого Зеленский обсуждал ситуацию на Донбассе с Ангелой Меркель, которая пока что исполняет обязанности канцлера Германии.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Энтони Джошуа Донбасс
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