На Донбасі боєць отримав поранення: бойовики вели вогонь із забороненої зброї

Поблизу населеного пункту Лобачеве бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Південного вони двічі обстріляли позиції наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів та мінометів 120-го калібру.

У районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. А в районі Золотого-3 ворожі війська вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

У районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів 3 листопада один військовослужбовець отримав поранення. Воїну надано медичну допомогу, його евакуювали до лікувального закладу.

"Стан його здоров'я - задовільний", - уточнили в ООС.

Також зазначається, що наші бійці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.