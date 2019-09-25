В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе активизировалась рассылка СМС-спама украинским военным. Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Он отметил, что по данным украинской разведки, на оккупированном Донбассе повышают уровень технического обеспечения для пропагандистских мер. В частности, боевики активизировали рассылку СМС-спама для психологического воздействия на личный состав ВС Украины и населения.

"Это связано со снижением уровня доверия к сообщениям российских и местных СМИ среди жителей временно оккупированных территорий", - отметил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе усилили обстрелы. В частности, за сегодня, 25 сентября, уже пострадали двое военных.

Сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ремонт моста в Станице Луганской должен завершиться в кратчайшие сроки. До этого он подчеркивал, что завершении войны не снизит расходы на безопасность и оборону. По его словам, Украина должна создать мощную армию, полностью переоснастить и модернизировать ее.