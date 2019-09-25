У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі активізувалася розсилка СМС-спаму українським військовим. Про це на брифінгу розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Він зазначив, що за даними української розвідки, на окупованому Донбасі підвищують рівень технічного забезпечення для пропагандистських заходів. Зокрема, бойовики активізували розсилку СМС-спаму для психологічного впливу на особовий склад ЗС України та населення.

"Це пов'язано зі зниженням рівня довіри до повідомлень російських і місцевих ЗМІ серед жителів тимчасово окупованих територій", - зазначив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі посилили обстріли. Зокрема, за сьогодні, 25 вересня, вже постраждали двоє військових.

Сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що ремонт мосту в Станиці Луганській повинен завершитися в найкоротші терміни. До цього він підкреслював, що завершення війни не знизить витрати на безпеку і оборону. За його словами, Україна має створити потужну армію, повністю переоснастити і модернізувати її.