Ремонт моста в Станице Луганской должен завершиться в кратчайшие сроки, - Данилюк

Фото: мост в Станице Луганской (СНБО)

Данилюк проинспектировал зону ООС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк посетил зону проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Сообщается, что Данилюк заслушал информацию о ситуации на участках разведения войск, обсудил подготовку воинских частей к зимнему периоду и планы по усилению обороноспособности Украины.

Данилюк также посетил Станицу Луганскую, где ознакомился с ходом строительства нового моста и работой пропускного пункта. С председателем райгосадминистрации Юрием Золкиным обсудили условия пересечения и работу служб, задействованных в контроле перехода линии разграничения.

"Ежедневно более 10 тысяч человек переходят этот мост, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки", - сообщил Данилюк.

Фото: Данилюк проинспектировал зону ООС (СНБО)

Напомним, Данилюк сообщил ранее, что окончание войны не уменьшит расходы на безопасность и оборону. По его словам, Украина должна создать мощную армию, полностью переоснастить и модернизировать ее, а также реформировать ключевые органы сектора безопасности и обороны.

Также РБК-Украина сообщало, что по словам Данилюка, Донбасс следует рассматривать не как проблему, а как место, на котором Украина должна максимально сфокусировать реформы.