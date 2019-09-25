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Боевики на Донбассе усилили обстрелы, пострадали двое военных

Новости » Общество    25.09.2019 - 14:18
Боевики на Донбассе усилили обстрелы, пострадали двое военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

С начала суток оккупанты вели минометные обстрелы

В среду, 25 сентября, боевики в зоне проведения операции Объедененных сил 15 раз обстреляли позиции украинских военных, двое солдат получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Отмечается, что вооруженные формирования РФ и ее наемники преимущественно применяли гранатометы различных систем, однако уже 5 раз, в нарушение Минских соглашений, в районах населенных пунктов Майское, Марьинка, Новолуганское, Южное и Красногоровка боевики вели минометные обстрелы.

"Украинские военные несколько раз применяли легкое пехотное вооружение в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск с целью подавления вражеской вооруженной активности, сохранения жизни и здоровья наших воинов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, с начала текущих суток в результате вражеских обстрелов получил ранения один украинский военный. Еще один солдат получил боевое травмирование. Их госпитализировали в медицинские учреждения.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ремонт моста в Станице Луганской может закончиться в кратчайшие сроки. Ежедневно через этот мост проходят более 10 тысяч человек.

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